به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رسول پولادی افزود: انجمن سینمای جوانان استان از عکاسان حرفه‌ای برای حضور در پویش عکس بی‌نشان دعوت می‌کند.

وی ادامه داد: این پویش با هدف ثبت و مستندسازی مراسم خاکسپاری شهدای گمنام و آیین‌های همراه آن برگزار می‌شود و برنامه‌های مرتبط شامل تشییع و همراهی پیکر‌های مطهر در مساجد، مدارس و سایر اماکن تا ۴ آذرماه برگزار خواهد شد. عکاسان دعوت‌شده می‌توانند در این روز‌ها آثار خود را ثبت و تولید کنند.

پولادی بیان کرد: در پایان این پویش، برترین آثار توسط هیئت داوران انتخاب و نمایشگاهی از عکس‌های منتخب برپا خواهد شد و مجموعه‌ای از بهترین تصاویر نیز در قالب کتاب عکس پویش بی‌نشان منتشر می‌شود.

وی درباره جوایز این پویش گفت: نفر اول ۱۵۰ میلیون ریال، نفر دوم ۱۰۰ میلیون ریال و نفر سوم ۷۰ میلیون ریال دریافت می‌کنند و دو جایزه ویژه هیئت داوران هر کدام ۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

پولادی افزود: این جوایز برای آثاری که از نظر نگرش، خلاقیت یا جنبه‌های مستندنگارانه شایستگی تقدیر ویژه دارند، اهدا می‌شود.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر افزود: به تمامی عکس‌هایی که در کتاب منتشر می‌شوند نیز حق‌التألیف کامل پرداخت خواهد شد.

وی گفت: علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی، ثبت‌نام و صدور کارت شناسایی ویژه پویش عکس بی‌نشان می‌توانند با دبیرخانه این پویش تماس بگیرند.