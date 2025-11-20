به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این سوگواره وقایع مرتبط به زندگی حضرت زهرا (س) بصورت نمونک و با روایت راویان به نمایش درآمده است.

بازدید از کوچه‌های مدینه، قبر مطهر پیامبر (ص)، منزل حضرت رسول، قبرستان بقیع، مسجد کوفه، غرفه کودکان و عکاسی از بخش‌های دیگر این سوگواره است که با سخنرانی و روضه خوانی همراه است.

این سوگواره تا ۳ آذر از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در خوانسار میدان امام (ره) طبقه زیرین مسجد آقا اسداله برپا ست.