پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تُن انواع محصولات باغی در این استان تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا اصغری افزود: این میزان تولید در آذربایجانغربی از سطح ۱۲۶ هزار هکتار باغ شامل محصولات دانهدار، هستهدار و دانهریز حاصل شده است.
وی با اشاره به عملکرد شاخص استان در حوزه تولیدات گلخانهای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری، در گلخانههای استان بیش از ۱۳ هزار و ۱۰۰ تُن انواع سبزی و صیفی، ۴۳۳ تُن توتفرنگی، ۲۸ تُن گیاه دارویی، ۱.۲ تُن گل شاخهبریده، سه میلیون گلدان گل و گیاه زینتی و ۲۸ میلیون بوته نشا سبزی و صیفی تولید شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: در راستای توسعه کشتهای گلخانهای، ۱۳ واحد جدید به مساحت پنج هکتار در شهرستانهای ارومیه، خوی و سلماس احداث و عملیات اجرایی فاز نخست گلخانه بزرگمقیاس خوی به مساحت ۵۰ هکتار آغاز شده است. همچنین، برای حمایت از طرحهای کوچکمقیاس، پنج پروانه تأسیس گلخانه زیر ۳۰۰ مترمربع صادر و دو واحد با مجموع مساحت ۵۰۰ مترمربع به بهرهبرداری رسیدهاند.
اصغری با بیان اینکه تولید نهال استاندارد و مجوزدار از اولویتهای بخش باغبانی است، گفت: در سال جاری تاکنون ۹ میلیون اصله نهال مجوزدار شامل سه میلیون اصله پایه و نهال رویشی تولید و در این زمینه یارانهای به مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به تولیدکنندگان پرداخت شده است.
وی همچنین از توزیع ۴۰۰ کیلوگرم بذر رایگان گیاهان دارویی شامل بالنگو، سیاهدانه و زیره سبز بین بهرهبرداران خبر داد و افزود: در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها، ۶۲۸ هکتار از اراضی استان زیر کشت گیاهان دارویی رفته که تولید ۲۰۰ تُن محصول را به دنبال داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی بهرهبرداری از هشت گلخانه تازهتأسیس با مجموع مساحت ۲.۷۶ هکتار و یک واحد پرورش قارچ با ظرفیت ۶۶ تُن در سال را از دیگر اقدامات شاخص امسال عنوان کرد و گفت: این اقدامات نقش مؤثری در اشتغالزایی و افزایش بهرهوری منابع آبی استان دارد.
وی در پایان با اشاره به بحران کمآبی و تغییر اقلیم تأکید کرد: توسعه کشتهای گلخانهای با هدف افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات، راهبردی ملی برای مقابله با بحران آب و تغییر اقلیم است. این شیوه تولید ضمن کاهش مصرف منابع، زمینه صادرات پایدار و رونق اقتصادی را فراهم میکند.