مسئول غرفه ایران در چهارمین نمایشگاه بینالمللی کودک و نوجوان شهاب بغداد گفت: امسال ۵۰ تولید کننده ایرانی با ۴۰۰ محصول در نمایشگاه کودک و نوجوان شهاب بغداد حاضر شدهاند.
آقای سعید حسینی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت : در سالهای اخیر شاهد تحول جدی در حوزه صنایع فرهنگی کشور، بهویژه در بخش انیمیشن و تولید محتوای ویدیویی بودهایم. افزایش تولید در این حوزه نشانه روشنی از رشد و جهشی است که در بازار داخلی اتفاق افتاده و این مسیر میتواند ادامهدار باشد، مشروط بر اینکه بتوانیم بازار را گسترش دهیم.
وی افزود: واقعیت این است که رشد فعلی، اگر صرفاً در محدوده بازار داخلی بماند، دیر یا زود با کندی مواجه میشود. برای حفظ سرعت رشد، باید بازارمان را توسعه دهیم و به سمت بازارهای بینالمللی حرکت کنیم. بازار داخلی، در بهترین حالت، تنها بخشی از ظرفیت تولیدات پویانمایی و محصولات فرهنگی ما را پوشش میدهد. بنابراین اگر بهموقع نتوانیم صادرات و ارتباطات خارجی را شکل دهیم، احتمال متوقف شدن یا کند شدن این مسیر وجود دارد.
مسئول غرفه ایران در چهارمین نمایشگاه بینالمللی کودک و نوجوان شهاب بغداد گفت: در همین راستا، مجموعههای فعال در حوزه صنایع فرهنگی از جمله انجمن اسباببازی، انجمن محصولات آیینی، مجموعه کارستان بهارستان با نگاه صادراتمحور فعالیتهای خود را آغاز کردند. یکی از نخستین اقدامات ما، طبقهبندی کشورها بر اساس اولویت صادراتی بود؛ با لحاظ شاخصهایی مانند راههای دسترسی، میزان ارتباطات فرهنگی، و میزان شباهت محتوایی محصولات فرهنگی است .
وی بیان کرد: با بررسی این شاخصها، به وضوح مشخص شد که عراق یکی از مهمترین و اولویتدارترین کشورها برای توسعه بازار ماست؛ هم از نظر حجم جمعیت جوان، کودک و نوجوان، هم از نظر شباهت فرهنگی و مذهبی، و هم از نظر سهولت حملونقل زمینی و ارتباطاتی که با هم داریم . این عوامل باعث شده بازار عراق نزدیکترین و مستعدترین مقصد صادرات محصولات فرهنگی ایرانی باشد.
حسینی گفت: در دو سال گذشته برای ورود جدیتر به این بازار، طرح های مختلفی تعریف شده ، از جمله بازارسنجی و مخاطبسنجی در عراق، برگزاری نمایشگاههای مشترک و تأسیس دفاتر صادراتی که در حال دنبال کردن آن هستیم . یکی از گامهای مهم آینده، پس از نمایشگاه اخیر، ایجاد دفتر رسمی صادرات محصولات فرهنگی به عراق خواهد بود.
وی افزود: نمایشگاهها نقش کلیدی در این مسیر دارند؛ چراکه فرصتی ایجاد میکنند تا ما سلیقه و رفتار مخاطب عراقی را از نزدیک بشناسیم و واکنش او را نسبت به کالای فرهنگی ایرانی مشاهده کنیم. تاکنون در چهار دوره نمایشگاهی در عراق حضور داشتهایم و نتایج تجربی این حضور، مسیر توسعه صنعت فرهنگی و صادراتی کشور را روشنتر کرده است. با تداوم این مسیر، انتظار داریم در سال آینده شاهد رشد سریعتر و پایدارتر صنایع فرهنگی کشور، بهویژه در حوزه کودک و نوجوان باشیم.
این فعال صنایع خلاق گفت: اهمیت این موضوع برای ما کاملاً روشن است. در دو دوره نخست، حضور تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاههای خارجی بیشتر بهصورت پراکنده و موردی بود؛ اما سال گذشته برای اولین بار، شاهد حضور منسجم و سازمانیافته جمهوری اسلامی ایران با مشارکت فعال انجمنهای تخصصی صنایع فرهنگی بودیم. این تجربه، آغاز یک حرکت جدی و هدفمند در جهت صادرات محصولات فرهنگی کشور بود.
وی ادامه داد: در آن دوره، تعدادی از تولیدکنندگان توانستند با همکاری انجمنها، محصولات خود را به شکل حرفهای معرفی کنند و بازخورد بسیار مثبتی از بازار عراق دریافت شد. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم امسال این حضور را جدیتر و گستردهتر دنبال کنیم و صرفاً به شرکت در نمایشگاه بسنده نکنیم؛ بلکه مقدمات حضور دائمی ایران در بازار عراق را از طریق راهاندازی دفتر صادراتی و ایجاد نمایشگاه دائمی فراهم سازیم.
حسینی گفت: امسال این حضور نسبت به سال گذشته جهش قابلتوجهی دارد؛ از نظر فضا و متراژ غرفهها، تقریباً دو برابر شده و جمهوری اسلامی ایران با حدود ۵۰۰ متر فضای نمایشگاهی در بخشهای مختلف شرکت میکند، از جمله بخش انیمیشن، بخش کسبوکارهای خلاق جدید، بخش آیینی و محصولات کودک. به تعبیر انجمنها، این نمایشگاه نمایانگر گستره واقعی توانمندی تولیدکنندگان فرهنگی ایرانی است.
وی افزود: برنامهریزی شده است تا در ایام نمایشگاه، تجار و بازاریابان عراقی نیز حضور داشته باشند تا جلسات تجاری و مذاکرات بین تولیدکنندگان ایرانی و فعالان بازار عراق برگزار شود. علاوه بر آن، مسئولان فرهنگی و حتی مدارس عراق از این نمایشگاه بازدید میکنند تا از نزدیک با ظرفیتهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آشنا شوند.
این رویداد فرهنگی، در واقع نمایانگر چهره واقعی و توان محتوایی ایران در حوزه کودک و نوجوان است.
اولین دوره این نمایشگاه سال گذشته خردادماه برگزار شد .