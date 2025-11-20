به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار الهی افزود: در این زمینه با هماهنگی مراجع قضایی و در چند عملیات ضربتی ۱۳ متهم سابقه دار دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه متهمان به ۱۹ فقره کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کردند، گفت: اموال کلاهبرداری شده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال بوده و متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی استان یادآور شد: شهروندان در خرید‌های اینترنتی نکات حفاظتی را رعایت کنند

.