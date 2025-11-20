پخش زنده
در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقههای فوتبال جام حذفی کشور تیم فوتبال بعثت کرمانشاه مقابل نفت و گاز گچساران نتیجه را واگذار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این دیدار که ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه عصر امروز پنجشنبه در کرمانشاه برگزار شد تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با یک گل از سد تیم بعثت کرمانشاه گذشت.
برنده دیدار امروز در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف برنده دیدارهای پرسپولیس تهران و تراکتور تبریز میرود.
تیم بعثت کرمانشاه در مرحله سوم رقابتهای جام حذفی توانسته بود مس سونگون ورزقان را شکست دهد.