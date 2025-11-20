به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ احسان بدیعیان گفت: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان نایین حین کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین می گوید: مأموران در بازرسی از این خودرو دو هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

در این خصوص برای فرد متخلف پرونده تشکیل و در حال رسیدگی قضائی است

فرمانده انتظامی نایین از مردم خواست اخبار و اطلاعات خود در مورد قاچاق سوخت و کالا و سایر موارد مشکوک و مجرمانه را با ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.