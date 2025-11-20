کسب رتبه اول منطقه آزاد ارس در شاخصهای اقتصادی و عملکردی
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: ارس در شش ماهه نخست امسال در تمامی شاخصهای اقتصادی و عملکردی رتبه نخست بین مناطق آزاد کشور را به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،رضا مسرور در نشست با فعالان اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی ارس گفت: در دهماهه گذشته که در این مسئولیت حضور داشتم حجم مشکلات فعالان اقتصادی بسیار بیشتر از امروز بود بخش زیادی از این مسائل به لطف همکاری مدیر عامل منطقه، وزیر اقتصاد و حمایتهای شورایعالی برطرف شده است.
وی با اشاره به حمایت ویژه وزیر اقتصاد در دوره مسئولیت خود افزود: مناطق آزاد برای اینکه در اقتصاد کشور تحولآفرین شوند نیازمند یک اراده جمعی هستند که خوشبختانه شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: امروز نگاه نمایندگان مجلس و اعضای دولت به مناطق آزاد متفاوت از گذشته شده و امید به این مناطق بازگشته است.