دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد کشور گفت: ارس در شش‌ ماهه نخست امسال در تمامی شاخص‌های اقتصادی و عملکردی رتبه نخست بین مناطق آزاد کشور را به دست آورده است.

کسب رتبه اول منطقه آزاد ارس در شاخص‌های اقتصادی و عملکردی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رضا مسرور در نشست با فعالان اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد با قدردانی از همراهی فعالان اقتصادی ارس گفت: در ده‌ماهه گذشته که در این مسئولیت حضور داشتم حجم مشکلات فعالان اقتصادی بسیار بیشتر از امروز بود بخش زیادی از این مسائل به لطف همکاری مدیر عامل منطقه، وزیر اقتصاد و حمایت‌های شورای‌عالی برطرف شده است.

وی با اشاره به حمایت ویژه وزیر اقتصاد در دوره مسئولیت خود افزود: مناطق آزاد برای اینکه در اقتصاد کشور تحول‌آفرین شوند نیازمند یک اراده جمعی هستند که خوشبختانه شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: امروز نگاه نمایندگان مجلس و اعضای دولت به مناطق آزاد متفاوت از گذشته شده و امید به این مناطق بازگشته است.