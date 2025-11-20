برق بخش‌هایی از پاریس و او-دو-سن، منطقه مجاور پاریس، صبح پنجشنبه قطع شد و ۵۵ هزار خانه به طور موقت در خاموشی فرو رفت.

به دنبال قطع برق در بخش‌هایی از پاریس، ۵۵ هزار خانه در خاموشی فرو رفت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، افزون بر شمار زیادی از خانه‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و چراغ معابر نیز خاموش شد. قطار‌های مترو و حومه نیز در برخی خطوط از کار افتاد.

نماینده اِنِدیس (Enedis)، شرکت پیمانکار شبکه برق رسانی، به لو پاریزین گفت: برق فقط ۷ دقیقه قطع شد. با وجود این چندهزار خانه هنوز برق ندارند.

به گفته شرکت برق اندیس، قطعی برق نتیجه حادثه فنی در پست برق شرکت انتقال برق فرانسه (RTE) در ایسی له مولینو بوده است.

این شرکت مدیریت انتقال برق با ولتاژ بالا را در فرانسه به عهده دارد.