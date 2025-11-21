به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ مهدي سبحاني فر افزود : ماموران پليس امنيت اقتصادي استان براي مقابله با قاچاق کالا و ارز با اولويت برخورد با موتورسيکلت هاي سنگين غير مجاز از نگهداري دو دستگاه موتور سيکلت سنگين قاچاق در يک منزل مطلع و بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وي افزود: مأموران ضمن هماهنگي قضائي به اين منزل اعزام و در بازرسي از محل موفق به کشف و توقيف دو دستگاه موتورسيکلت سنگين قاچاق که بدون هرگونه مدارک قانوني و معتبر گمرکي بود، شدند.

رئيس پليس امنيت اقتصادي استان ارزش موتور سيکلت هاي قاچاق کشف شده را ۳۵ ميليارد ريال اعلام و گفت: در اين زمینه براي فرد متخلف پرونده تشکيل شد و درحال رسيدگي سازمان تعزيرات حکومتي است ..