به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رسول مقابلی در جلسه جوانی جمعیت در استانداری گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف در حوزه جوانی جمعیت باید اطلاع رسانی و وظایف محوله را به نحو احسن اجرا کرده و در این راستا از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها از جمله دهیاری‌ها و شورا‌های شهر و روستا استفاده کنند.

مقابلی، بر ضرورت اطلاع رسانی و اجرای اقدامات ترویجی در خصوص جوانی جمعیت جهت بهره مندی جامعه هدف توسط دستگاه‌ها تأکید کرد.

وی، با تأکید بر ضرورت همکاری بانک‌ها در خصوص جوانی جمعیت افزود: در راستای جوانی جمعیت، بانک‌ها نسبت به پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری همکاری لازم را داشته باشند تا کمترین پشت نوبتی را داشته باشیم.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از مادران باردار اضافه کرد: طرح صیانت از مادران باردار یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه اجتماعی و جمعیت است و دستگاه‌های اجرایی موظفند اجرای دقیق آن را در دستور کار قرار دهند.