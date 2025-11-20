پخش زنده
سرپرست معاونت سیاسی آذربایجانغربی بر اطلاعرسانی و ترویج جوانی جمعیت در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رسول مقابلی در جلسه جوانی جمعیت در استانداری گفت: دستگاههای اجرایی موظف در حوزه جوانی جمعیت باید اطلاع رسانی و وظایف محوله را به نحو احسن اجرا کرده و در این راستا از ظرفیت سایر دستگاهها و نهادها از جمله دهیاریها و شوراهای شهر و روستا استفاده کنند.
مقابلی، بر ضرورت اطلاع رسانی و اجرای اقدامات ترویجی در خصوص جوانی جمعیت جهت بهره مندی جامعه هدف توسط دستگاهها تأکید کرد.
وی، با تأکید بر ضرورت همکاری بانکها در خصوص جوانی جمعیت افزود: در راستای جوانی جمعیت، بانکها نسبت به پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری همکاری لازم را داشته باشند تا کمترین پشت نوبتی را داشته باشیم.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از مادران باردار اضافه کرد: طرح صیانت از مادران باردار یکی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه اجتماعی و جمعیت است و دستگاههای اجرایی موظفند اجرای دقیق آن را در دستور کار قرار دهند.