به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مجید بحرانی با اشاره به کمبود آب در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال‌های گذشته، گفت: تا سال ۱۴۰۲، منطقه ویژه پارس باوجود تولید حدود روزانه ۲۲ هزار مترمکعب آب شیرین برای مصارف روزانه، اما با کمبود مواجه بود.

وی با بیان این که پس از بررسی و شناخت دقیق مصرف کنندگان و همخوانی نداشتن آب تولیدی با سرانه استاندارد مصرف، گام‌های موثری برای خروج از بحران برداشته شد، افزود: برای رفع این چالش، راهکار‌های مهمی از جمله حذف کلیه نشتی‌ها و سرریز‌ها با انجام تعمیرات مخازن ذخیره و خطوط انتقال، نصب کنتور برای هر واحد مصرفی، پایش مستمر و نصب سامانه‌های نوین در دستور کار قرار گرفت.

معاون اجرایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به نتایج مطلوب این طرح‌ها ابراز کرد: پس از اجرای این برنامه‌ها و رعایت مصرف بهینه و صرفه جویی، شاهد خروج موفق از تنش آبی در این منطقه بودیم.

ایجاد توازن بین تولید، انتقال و توزیع آب شیرین

مدیر امور شهری سازمان منطقه ویژه پارس با اشاره به کاهش مصرف آب از ۲۲ هزار متر مکعب در روز در سال ۱۴۰۳ به ۱۵ هزار مترمکعب در روز در اوج مصرف در سال جاری اظهار کرد: با کاهش مصرف روزانه به میزان حداقل هفت هزار مترمکعب نسبت به گذشته، ظرفیت‌های جدیدی ایجاد شده است.

بحرانی یکی از مهم‌ترین مزایای این میزان صرفه جویی را ارائه خدمات بهتر به مردم عنوان کرد و گفت: با صرفه جویی‌های انجام شده، به طور روزانه حدود پنج هزار متر مکعب آب شیرین به صورت رایگان در اختیار مردم شهر‌های نخل تقی، عسلویه، بیدخون و شیرینو قرار گرفت.

تأکید بر مسئولیت اجتماعی پایدار و خدمت‌رسانی به مردم منطقه

وی با اشاره به تاکید مدیرعامل سازمان مبنی بر انجامِ وظایف مسئولیت‌های اجتماعی، بیان کرد: علاوه بر ارسال روزانه پنج هزار متر مکعب آب به شهر‌های پیرامون صنعت، از شهرداری‌ها و شرکت آبفای استان بوشهر به ویژه در شهر‌های جنوبی استان حمایت مالی داشته و در ایام نوروز و مواقع بحرانی با حمل آب به صورت تانکری به مدارس و سواحل به جامعه ارزشمند میزبان و پیرامون خدمات ارائه می‌کنیم.

تعریف سرانه مصرف و مدیریت هوشمند فضای سبز

معاون اجرایی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس درمورد مدیریت مصرف در صنعت و فضای سبز نیز گفت: ضمن اینکه برای تمامی واحد‌های سازمان منطقه ویژه، سرانه آب مصرفی تعریف شده است، برای فضای سبز موجود ۱۲۰۰ هکتاری پارس جنوبی و برای هر اصله درخت نیز میزان آب مصرفی متناسب با نوع درخت مشخص شده که نتیجه آن، طراوت بیشتر فضای سبز نسبت به سال‌های گذشته بوده است.

وی به هدر رفت آب در بخش انتقال اشاره کرد و گفت: متأسفانه در شبکه انتقال و توزیع به دلیل فرسودگی مخازن شاهد هدر رفت آب هستیم که با دستور ویژه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس برای رفع این مشکل اقدامات اساسی اصلاحی با کمک مشاور انجام خواهد گرفت.

بحرانی آب را محور توسعه و آبادانی دانست و افزود: خوشبختانه با اجرای طرح‌های نوآورانه و مدیریت یکپارچه، نه تنها بر بحران آب غلبه کردیم بلکه به وضعیت پایدار و مازاد در تأمین آب رسیدیم.

وی با اشاره به سیاست‌های این سازمان در حمایت از محیط زیست و گسترش فضای سبز افزود: در یک سال آینده حداقل ۴۰۰ هکتار به فضای سبز منطقه ویژه پارس افزوده خواهد شد، ضمن این که با انجامِ طرح‌های بازپیرایی و بازسازی فصلی فضای سبز موجود و اصلاح معابر و میدان ها، تغییرات مطلوب و مبلمان جدیدی را در این منطقه تا پایان سال شاهد خواهیم بود.