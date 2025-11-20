پیکر مطهر جانباز شهید، «علی فتح آبادی» در نیشابور، تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نیشابور گفت: شهید علی فتح آبادی از رزمندگان بسیجی هشت سال دفاع مقدس بود که در سال ۶۶ در منطقه مهران به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.

مهدی عمارلو افزود: این جانباز سرافراز ۷۰ درصد شیمیایی دفاع مقدس، پس از سال‌ها تحمل رنج و درد ناشی از جراحات شیمیایی، در روز سه شنبه، ۲۷ آبان به یاران شهیدش پیوست.

وی ادامه داد: مراسم تشییع پیکر مطهر این جانباز شهید سرافراز امروز، پنجشنبه با حضور اقشار مردم شهیدپرور نیشابور از محل مسجد صاحب الزامان (عج) تا مسجد جامع نیشابور برگزار شد.

عمارلو تصریح کرد: پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع و اقامه نماز، در گلزار شهدای بهشت فضل نیشابور و در جوار هم‌رزمان شهیدش آرام گرفت.