به گزارش؛ سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت هفته بسیج با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در استان ایلام اظهار داشت: علاوه بر ۶۶ عنوان برنامه اصلی، هزاران ریز برنامه در سطح پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت در سراسر استان اجرا می‌شود.

وی افزود: دیدار و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای بسیجی، برگزاری نشست‌های تخصصی، یادواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی متنوع از جمله این فعالیت‌ها است.

وی همچنین از افتتاح طرح های محرومیت‌زدایی در این ایام خبر داد و گفت: همه برنامه‌ها در نهایت به مراسم روز پنجم آذر، روز اقتدار بسیج، منتهی می‌شود که در قالب یک نمایش ملی و با حضور گسترده مردم در سطح استان برگزار خواهد شد.

سردار حسینی با قدردانی از نقش رسانه‌ها و صداوسیما مطرح کرد: رسانه‌ها سربازان خط مقدم در جبهه اطلاع‌رسانی هستند، بسیاری از اتفاقات اگر رسانه نباشد، در همان محدوده محدود می‌ماند، در دوران دفاع مقدس، رسانه‌ها سربازان واقعی و جنگ‌آوران عرصه خبر بودند و در سخت‌ترین شرایط نقش خود را ایفا کردند.

وی در پایان از تلاش‌های اصحاب رسانه قدردانی کرد.

گفتنی است در این نشست اهالی رسانه نیز دیدگاه های خود را بیان کردند.

همچنین بمناسبت هفته بسیج تعدادی از فرماندهان و نیرو‌های سپاه امیرالمومنین(ع) استان با حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نورکریمی تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام دیدار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نورکریمی تبار» در این دیدار تلاش برای ترویج هرچه بیشتر ارزش‌های دینی در بین نسل جوان و امید آفرینی در جامعه را مهمترین وظیفه‌ی بسیجیان دانست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با بیان اینکه تمام تلاش دشمنان دلسردی و ناامید کردن نسل جوان از نظام اسلامی است افزود: امروز همه‌ ما، بویژه بسیجیان مخلص وظیفه دارند در مساجد و پایگاه‌های بسیج جهاد تبیین راه بیندازند و دستاورد‌های نظام اسلامی را به جامعه معرفی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی تبار همچنین با بیان اینکه کمرنگ کردن ارزش‌های دینی و فاصله گرفتن نسل جوان از مساجد هم یکی از برنامه‌های اصلی دشمنان ماست ادامه داد: ترویج ارزش‌های دین مبین اسلام و رونق مساجد، راهکاری ارزشمند برای خنثی‌کردن توطئه‌های دشمنان و رسیدن به نسلی اگاه و انقلابی است.