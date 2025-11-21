۴۰۰ شناور در بوشهر نیازمند قرار گرفتن در طرح سازماندهی شناورها
معاون امور بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به بهرهمندی ۱۵۰۰ شناور لنج باری در استان از قانون ساماندهی بر تجارت مرزی، گفت: هنوز حدود ۴۰۰ شناور بدون ساماندهی در حال فعالیت ونیازمند مجوزهای جدید و قانونگذاری مناسب هستند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ابوالقاسم محمدزاده با تأکید بر توسعه زیر ساختهای بندری و تجاری بندر دیر گفت: در حوزه قوانین و مقررات، قانون سامانه کالای ملوانی در سال ۱۴۰۲ تصویب و آییننامه اجرایی آن در ۱۱ آبان ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه این قانون اختیاراتی به کمیسیون ماده ۴ داده است تا در مورد اقلام، شناورها و سفرهای ملوانی تصمیمگیری کند، افزود: تا کنون حدود ۱۵۰۰ فروند شناور باری لنج از ظرفیت جدید بهرهمند شده و ۵۰۰ شناور از سفر تجاری قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی بازگشتهاند.
معاون امور بازرگانی اداره کل صمت بوشهر گفت: قانون جدید، فرصتهایی مانند حذف پدیده شوتی (حمل غیررسمی کالا) و رسمیسازی تجارت را فراهم کرده است، اما تهدیداتی نیز دارد، چون مشاغل سنتی و قاچاقچیان که ممکن است آسیب ببینند و بازارهای محلی خالی از کالا شوند.
وی اضافه کرد: قانون بر اهمیت حمایت از مشاغل استانی و جلوگیری از خالی شدن بازارهای محلی تأکید میکند و خواستار برآورد دقیق میزان بارگیری و تخلیه در بنادر است و همچنین، مشکلاتی مانند ویرایش اسناد ثبت سفارش، کمبود ارز و رسوب کالا در بنادر را مطرح میکند.
محمدزاده اظهار کرد: یکی دیگر از چالشها، ساماندهی شناورهای بزرگ است که در زمان حاضر حدود ۴۰۰ شناور در استان بوشهر بدون ساماندهی مناسب فعالیت میکنند و نیازمند مجوزهای جدید و قانونگذاری مناسب هستند تا بتوانند در سفرهای تجاری شرکت کنند و قانون بر ضرورت ساماندهی شناورها، حمایت از شناورهای کوچک و بزرگ، و توسعه تجارت رسمی در استان تأکید میکند.
وی بیان کرد: هدف نهایی، پایداری و توسعه تجارت در بوشهر است که نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد و میتواند زندگی مردم منطقه را بهبود بخشد و همچنین بر اهمیت حفظ مشاغل محلی و جلوگیری از آسیب دیدن جامعه ملوانان و فعالان اقتصادی تأکید شده است.