۴۰۰ شناور در بوشهر نیازمند قرار گرفتن در طرح سازماندهی شناور‌ها

معاون امور بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به بهره‌مندی ۱۵۰۰ شناور لنج باری در استان از قانون ساماندهی بر تجارت مرزی، گفت: هنوز حدود ۴۰۰ شناور بدون ساماندهی در حال فعالیت ونیازمند مجوز‌های جدید و قانون‌گذاری مناسب هستند.