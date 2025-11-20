پخش زنده
نتایج نظرسنجی تازه نشان میدهد بیشتر آمریکاییها باور دارند ترامپ از اقدامات مجرمانه جفری اپستین و سوء استفاده جنسی او آگاه بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی نشریه هیل، نتایج نظرسنجی موسسه آمریکایی پژوهش و هوش تجاری مورنینگ کانسالت (Morning Consult) که در تعطیلات آخر هفته برگزار شد نشان میدهد ۶۰ درصد شرکت کنندگان میگویند ترامپ از سوءاستفاده جنسی اطلاع داشته است. از این شصت درصد، ۳۸ درصد باور دارند ترامپ در سوء استفاده مشارکت داشته و ۲۲ درصد میگویند نقشی نداشته است. تنها ۱۵ درصد گمان میکنند ترامپ از این ماجرا بیخبر بوده است. حدود یک چهارم، ۲۴ درصد، شرکت کنندگان در نظر سنجی هم اعلام کردند در این باره مطمئن نیستند یا نظری ندارند. هر چند پیش بینی میشد گرایشهای حزبی بر آرای افراد تاثیر داشته باشد، اما حتی جمهوریخواهان هم بیشتر احتمال میدهند ترامپ از رفتار اپستین آگاه بوده است تا بی خبر.
از جمهوری خوهانی که در نظرسنجی شرکت کردند، ۴۲ درصد باور دارند ترامپ از سوءاستفاده جنسی آگاه بوده است. در مقابل ۲۹ درصد میگویند از ماجرا خبر نداشته است. ترکیب چهل و دو درصدی که باور دارند ترامپ از سوء استفاده آگاه بوده است، مشتمل بر ۲۸ درصدی است که فکر میکنند رئیسجمهور خبرداشته، اما مشارکت نداشته و ۱۴ درصدی که باور دارند ترامپ در سوء استفاده مشارکت داشته است.
نزدیک به دوسوم شرکت کنندگان دموکرات،۶۴ درصد، باور دارند ترامپ از سوءاستفاده جنسی آگاه بوده و در آن مشارکت داشته است. شانزده درصد دیگر میگویند ترامپ خبر داشته، اما در این اقدام نامشروع مشارکت نداشته است. کمتر از ۵ درصد از دموکراتهای شرکت کننده در نظر سنجی باور دارند رئیس جمهور آمریکا از سوءاستفاده جنسی اپستین بیخبر بوده است.
آرای شرکت کنندگان مستقل همان الگویی را نشان میدهند که در کل رأیدهندگان دیده میشود. شصت درصد فکر میکنند ترامپ از سوءاستفاده آگاه بوده است، از جمله ۳۷ درصدی که باور دارند او هم مشارکت داشته است و ۲۳ درصدی که باور دارند خبر داشته، اما مشارکت نداشته است. تنها ۱۱ درصد باور دارند رئیسجمهور از سوءاستفاده بی اطلاع بوده است.
رئیسجمهور از جرایم اپستین، از جمله قاچاق دختران زیر سن قانونی، اظهار بی اطلاعی و تلاش قربانیان برای انتشار مدارکی مرتبط را «حقه»ای ساخته و پرداخته دموکراتها توصیف کرده است. ترامپ اذعان کرده زمانی به محافل افراد با نفوذ و پرقدرتی که اپستین در آن حضور داشت، رفت و آمد داشته است، اما سالها پیش از مرگ اپستین در سال ۲۰۱۹ با او قطع رابطه کرده است.
اوایل امسال، ترامپ ادعا کرد اپستین ویرجینیا جوفری فقید و چند تن دیگر از کارکنان را از مارالاگو (اقامتگاه ترامپ) در فلوریدا «دزدید» و به همین دلیل رئیسجمهور اپستین را از باشگاه اخراج کند. جوفری که خود تأیید کرده بود سال ۲۰۰۰، در حالی که ۱۶ سال داشت، در مارالاگو به کار مشغول بوده است، از شاکیان پرسر و صدای اپستین بود. او اوایل امسال خودکشی کرد.
کرولاین لویت، سخنگوی کاخ سفید، هفته پیش در بیانیهای گفت، «حقیقتی است که رئیسجمهور ترامپ چند دهه پیش جفری اپستین را اخراج کرد، چون با کارکنان زن، از جمله جوفری، رفتار زنندهای داشت.» لویت یادآور شد جوفری «بارها گفت رئیسجمهور ترامپ در هیچ عمل خلافی دخیل نبوده است و در تعاملات محدودی که با ایشان داشته است به غایت مهربان بود.»
نظرسنجی ۱۴ تا ۱۶ نوامبر از ۲۲۰۱ شرکت کننده با حاشیهٔ خطای ۲ درصد به عمل آمد.