به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان از برگزاری دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند و مخاطرات زیست‌محیطی این شهرستان خبر داد.

آوات بازیار گفت: این جلسه به ریاست داود پارسامهر معاون عمرانی فرمانداری و با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بازیار افزود: در این نشست، وضعیت محل دفن پسماند فعلی، اقدامات انجام‌شده در محل جدید دفن پسماند شهری، همچنین موضوعات مرتبط با پساب تصفیه‌خانه فاضلاب و استفاده از آب‌های نامتعارف در آبیاری مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: معاونت فرمانداری بر ضرورت تدوین راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات موجود و مدیریت اصولی پسماند تأکید کرد.

بازیار تصریح کرد: این جلسه با هدف بهبود فرآیند مدیریت پسماند، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت زندگی در شهرستان بوکان برگزار شد و اعضای کارگروه بر همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف مورد نظر تأکید کردند.