به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از یورو نیوز، اروپا، تلاش می‌کند با سرعت خود را مسلح‌سازی مجدد کند، اما برای طراحی یا تولید حجم مورد نیاز تجهیزات با کمبود نیروی متخصص مواجه است. برای مقابله با این چالش، کمیسیون اروپا روز چهارشنبه طرحی برای ارتقای مهارت‌ها به‌عنوان بخشی از «نقشه‌راه تحول صنعت دفاعی» ارائه کرد. اتحادیه اروپا می‌گوید قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۶۰۰ هزار نفر را برای صنعت دفاعی مهارت‌افزایی یا بازآموزی کند.

آندریاس کوبیلیوس، کمیسر دفاعی اروپا، به یورونیوز گفت، هدف از این اقدامات این است که سالانه حدود ۱۲ درصد از نیروی کار فعلی بخش دفاع و هوافضا را مهارت‌افزایی کند. این کمبود، هم برای سمت عرضه — جایی که فناوری‌های مخربی مانند هوش مصنوعی و کوانتوم برای کاربرد‌های دفاعی توسعه می‌یابند و هم برای سمت تقاضا جایی که نیرو‌های مسلح و نهاد‌های تدارکاتی نیاز به تخصص دارند تا این سامانه‌های جدید را به سرعت به‌دست آورند و ادغام کنند — مشکل ایجاد کرده است.

در سال ۲۰۲۳، صنعت دفاعی اتحادیه اروپا حدود ۵۸۱ هزار شغل و ۱۵۸.۸ میلیارد یورو گردش مالی ایجاد کرده است.