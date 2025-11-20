به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در مراسمی ویژه با حضور فعالان فرهنگی و ادبی، جمعی از هنرمندان و مسئولان شهری در اشنویه، از تلاش‌ها و دستاورد‌های هیمن خالدی فیلم‌ساز خلاق حوزه محیط زیست تقدیر شد.

خالدی اخیراً در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان در کره جنوبی، با فیلم «آواز بال‌ها» موفق به کسب مقام اول بهترین فیلم آسیا شد؛ افتخاری که این جشنواره را به‌عنوان «اسکار آسیا» برجسته‌تر کرده است.

در بخش پنل تخصصی این مراسم، کریم خضری رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه، به تحلیل ابعاد هنری و زیست‌محیطی فیلم پرداخت و با رویکردی پدیدارشناسانه، به پیوند انسان و طبیعت در روایت «آواز بال‌ها» اشاره کرد.

فیلم «آواز بال‌ها» داستان پیرزنی روستایی است که با یک لک‌لک بال‌شکسته روبه‌رو می‌شود. این اثر در روستای دره‌تفی مریوان فیلم‌برداری شده؛ روستایی که به‌دلیل توجه مردم به لک‌لک‌ها شهرت یافته و هر سال میزبان جشنواره لک‌لک‌ها است.