جانشین انتظامی استان ایلام از کشف ۸ میلیارد ریال کالا و لوازم آرایشی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز در این شهرستان خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ «روح اله گراوندی» جانشین انتظامی استان ایلام اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی اناران حین کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه خودرو وانت آریسان مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی طی هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو‌های مذکور، مقادیر قابل توجهی کالا و لوازم آرایشی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی کشف کردند.

جانشین انتظامی استان ایلام با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه را ۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اضافه کرد: در این رابطه راننده خودرو به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.