براساس اعلام شرکت آبفای قم به علت عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب رسانی، جریان آب فردا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در محدوده برخی مناطق استان قم دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شرکت آبفای قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان آب فردا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در خیابان نواب حد فاصل خیابان مدنی تا میدان نواب کوچه‌های زوج و فرد، خیابان آیت الله سعیدی بلوار امام موسی صدر از پل رضوی تا تقاطع کمربندی امام علی (ع)، خیابان شهید مدنی کوچه‌های زوج و خیابان میلاد کوچه‌های فرد به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی در شهر‌ها و روستا‌های استان است.