با راه‌اندازی بخش MCR سامانه اتوماسیون پخش سیمای شبکه یزد، مسیر گذار کامل این مرکز از فناوری آنالوگ به بستر‌های دیجیتال و حرکت به سمت HD سازی هموارتر شد.

گام بلند شبکه یزد به سوی HD؛ سامانه نوین MCR و اتوماسیون پخش به بهره‌برداری رسید

گام بلند شبکه یزد به سوی HD؛ سامانه نوین MCR و اتوماسیون پخش به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سامانه MCR اتوماسیون پخش سیمای شبکه یزد امروز با حضور مدیرکل، قائم‌مقام و معاونان صدا و سیمای استان یزد رسماً افتتاح شد؛ سامانه‌ای که به گفته مسئولان فنی، نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری، مدیریت هوشمند منابع و حذف کامل تجهیزات قدیمی آنالوگ خواهد داشت.

اتوماسیون جدید پخش با هدف ارتقای کیفیت صدا و تصویر، استفاده از تجهیزات دیجیتال و بهینه‌سازی فرایند‌های فنی طراحی و اجرا شده است. بر همین اساس، بخش MCR این سامانه نیز پس از تکمیل مراحل فنی، امروز وارد مدار بهره‌برداری شد.

مصون معاون فنی صدا و سیمای استان یزد با اشاره به روند توسعه این اتوماسیون گفت: سیستم اتوماسیون تصویر از سال ۱۴۰۱ با اعتبارات ملی و استانی در دستور کار قرار گرفت و خرداد سال گذشته به بهره‌برداری رسید. امسال نیز با تلاش متخصصان فنی، بخش MCR تکمیل شد تا ضمن افزایش بهره‌وری، به کاهش مصرف انرژی و کاهش استهلاک تجهیزات استودیویی کمک کند.

وی افزود: راه‌اندازی سامانه اتوماسیون تصویر و MCR از مهم‌ترین زیرساخت‌های HD سازی به شمار می‌رود و این مرکز را برای ورود کامل به مرحله HD آماده‌تر می‌کند.

این سامانه از امروز پخش شبکه یزد را با ساختار دیجیتال، یکپارچه و پایدار پشتیبانی خواهد کرد.