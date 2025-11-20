به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در اندونزی در حال برگزاری است، امروز پنج شنبه ۲۹ آبان تیم ملی ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف تیم استرالیا رفت که این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر با برتری تیم نماینده کشورمان به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با شکست استرالیا راهی دیدار پایانی شد. تیم ملی ایران روز شنبه یکم آذر ماه در مرحله فینال به مصاف اندونزی می‌رود.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با ترکیب عارف بابائیان، حبیب حیدری مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم آبادی، علیرضا احمدی مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش اقبال، امین رضایی و با مربیگری جواد مقدسی و علیرضا طارمی و سرپرستی محمدرضا گلشنی در این مسابقات حضور دارد.