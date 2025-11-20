به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال تلگرامی پایگاه حماس، در بیانیه این جنبش آمده است: سازمان ملل متحد ۲۰ نوامبر را به عنوان روز جهانی کودک گرامی می‌دارد. ما به مناسبت گرامیداشت این روز خواهان محاکمه سران رژیم اشغالگر اسرائیل و حمایت از کودکان فلسطینی و توانمند سازی آنها در برخورداری از حقوق مشروع شان همانند سایر کودکان جهان هستیم.

این در حالی است که در نتیجه جنایات اشغالگران صهیونیست که زیرساخت‌های زندگی از جمله غذا، دارو، آب آشامیدنی سالم، مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و روانی را تخریب کرده‌اند، کودکان فلسطینی در وضع فاجعه باری به سر می‌برند.

حماس در این بیانیه اعلام کرد: اقدامات رژیم صهیونیستی در حق کودکان فلسطینی نقض آشکار منشور‌های بین المللی، ارزش‌های انسانی ونادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل است که حقوق کودک فلسطینی را تضمین می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: امسال روز جهانی کودک در حالی فرا می‌رسد که جنگ نسل کشی و قحطی در نوار غزه طی دو سال گذشته به شهادت بیش از ۲۰ هزار کودک، ناپدید شدن هزاران نفر زیر آوار، یتیم شدن بیش از ۳۰ هزار کودک و مجروح و بیمار شدن هزاران نفر منجر شده است که آنها نیاز به درمان فوری در خارج از کشور دارند.

جنبش حماس در این بیانیه تاکید کرد: درد ورنج کودکان در کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی به علت قتل عمدی، پاکسازی قومی، تخریب خانه‌ها، بستن جاده‌ها و مدارس، تلاش برای کوچ اجباری، محرومیت از آموزش، هدف قرار دادن هویت فلسطینی و ترویج جرم در جامعه فلسطین همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که تعداد کودکان شهید در کرانه باختری طی دو سال گذشته از۳۰۰ تَن فراتر رفته است.

حماس در ادامه این بیانیه خاطر نشان کرد: ما در روز جهانی کودک یاد شهدای کودکان فلسطین را گرامی می‌داریم و خواستار موارد زیر هستیم.

نخست: از این مناسبت برای افشای جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل علیه کودکان فلسطینی استفاده می‌کنیم تا جامعه بین المللی را در وضعی قرار دهیم که برای حمایت از آنها به مسئولیت خود عمل کند و همانند دیگر کودکان جهان برای آنها یک زندگی شرافتمندانه همراه با آموزش، غذا و دارو فراهم کند.

دوم: در نظر گرفتن جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل علیه کودکان و علیه بشریت نباید مشمول مرور زمان شود و اینکه محاکمه سران رژیم اشغالگر وشهرک نشینان به عنوان جنایتکاران جنگی در دیوان کیفری بین المللی آغاز شود.

سوم: اینکه رژیم صهیونیستی باید در فهرست ننگین نهاد‌های نقض کننده حقوق کودکان گنجانده شود و این رژیم را ملزم به توقف جنایاتش کرد، زیرا فرار از بازخواست ومحاکمه این رژیم را تشویق به جنایات بیشتر می‌کند.

چهارم: درخواست از سازمان‌های بشردوستانه و حقوقی برای اینکه به مسئولیت‌های خود در افشای جنایات اشغالگران عمل کنند و از کودکان فلسطینی حمایت کنند و در توانمند سازی آنان برای برخورداری از زندگی با کرامت و امنیت در سرزمین شان کمک کنند.

پنجم: تأکید بر این که هدف قرار دادن کودکان بخشی از سیاست‌های رژیم اشغالگر برای درهم شکستن اراده ملت فلسطین است، زیرا کودکان فلسطین در غزه، کرانه باختری، قدس و اراضی اشغالی نماد استقامت و ثبات باقی خواهند ماند تا اینکه رژیم جنایتکار اسرائیل از بین برود.