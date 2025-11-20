وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به لرستان گفت: وفاق و همدلی از تأکیدات ویژه دولت چهاردهم است و مسائل بزرگ کشور باید با اتحاد و انسجام ملی حل شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عباس صالحی امروز ۲۹ آبان در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: هر کجا بین مسئولان و مردم همگرایی بیشتر است، حل مسائل نیز تسریع می‌یابد.

وی، وفاق در لرستان را بسیار ارزشمند دانست و افزود: دولت چهاردهم نیز از این وحدت و همگرایی حمایت می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وفاق ملی از تأکیدات ویژه دولت چهاردهم است و نگاه رئیس جمهور بر این اساس است که مسائل بزرگ موجود در کشور باید در کنار هم حل شود.

صالحی در ادامه، یک هزار و پانزدهمین میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) را فرصتی برای انسجام داخلی و ارتباطات بین المللی دانست و افزود: لرستان یکی از استان‌های مورد توجه است که انتظار می‌رود اقدامات قابل توجهی در این استان انجام شود.

وی همچنین به عملکرد شورای فرهنگ عمومی لرستان در سال گذشته از نظر تعداد و مصوبات قابل توجه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه شورا ستاد قرارگاهی است می‌تواند بازویی برای رفع مسائل استان باشد.

وی با اشاره به فعالیت پنج کمیته در شورای فرهنگ عمومی گفت: نقشه مهندسی استان فرصتی برای وفاق بین اعضای شورا ایجاد می‌کند و این شورا باید شمایلی برای پیشتازی بیشتر استان باشد، چون این قرارگاه و شبکه اجتماعی گسترده در کشور بی نظیر است و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

استاندار لرستان هم در این دیدار گفت: مسیر وفاق برای بهبود معیشت و تقویت سرمایه اجتماعی استان با جدیت اجرا شده و استمرار می‌یابد.

سید سعید شاهرخی اظهارکرد: امروز در لرستان وحدت و وفاق و همدلی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و شعار دولت چهاردهم است به شکل جامع و کامل تحت حمایت و راهنمایی نماینده ولی فقیه در استان در حال اجرا و پابرجا است.

وی تصریح کرد: در حوزه اجتماعی نیز، مجمع مشورتی سه هزار نفری سازمان یافته در همه شهرستان‌ها ایجاد شده و مسئولان همه ادارات، فرمانداری‌ها و استانداری پاسخگوی مسائل مردم هستند.

دیدار با خانواده شهدا و شرکت در آئین کتابگردی و اختتامیه دهمین دوره کتاب سال لرستان در خرم آباد از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لرستان است.