به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: از اواسط شهریورماه سال جاری و هم‌زمان با آغاز برداشت چغندرقند در استان، تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن از این محصول برداشت و به شش کارخانه قند فعال تحویل شده است؛ رقمی که معادل ۶۷ درصد سطح زیرکشت امسال است.

محمدرضا اصغری با بیان اینکه روند برداشت همچنان ادامه دارد، افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد میزان تولید چغندرقند استان تا پایان فصل برداشت به دو میلیون تن خواهد رسید؛ ظرفیتی که جایگاه آذربایجان‌غربی را به‌عنوان قطب اصلی تولید چغندرقند کشور تثبیت می‌کند و نقش مهمی در تأمین پایدار مواد اولیه صنایع قند و شکر دارد.

وی ادامه داد: کارخانه‌های قند ارومیه و پیرانشهر بیشترین میزان خرید چغندرقند را در سال جاری ثبت کرده‌اند.

اصغری اضافه کرد: آذربایجان‌غربی با تولید سالانه ۱.۸ تا ۲ میلیون تن چغندرقند، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد و سطح ابلاغی کشت این محصول نیز در سال زراعی جاری مطابق الگوی کشت ۳۰ هزار هکتار تعیین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی درباره سیاست‌های حمایتی دولت گفت: قیمت خرید تضمینی چغندرقند با عیار ۱۶ درصد در سال جاری۵۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده و با افزایش عیار، نرخ خرید نیز افزایش می‌یابد. همچنین کشاورزان در ازای تحویل هر تن محصول، ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۱۷ هزار ریال و دو کیلوگرم قند یا شکر به قیمت ۵۰ هزار ریال به‌عنوان مشوق دریافت می‌کنند.

به گفته وی، شش کارخانه قند در شهرستان‌های ارومیه، خوی، نقده، پیرانشهر، مهاباد و میاندوآب با ظرفیت فرآوری روزانه ۲۱ هزار تن فعال هستند و روند جذب محصول کشاورزان بدون وقفه ادامه دارد.

اصغری ارزش مجموع چغندرقند خریداری‌شده را بیش از ۶ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران پرداخت شده و مابقی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن واریز خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش این محصول در امنیت غذایی کشور افزود: چغندرقند از محصولات راهبردی بخش کشاورزی است و افزایش سهم تولید داخل، موجب کاهش وابستگی به واردات شکر و تقویت تاب‌آوری غذایی کشور می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین گفت: افزایش عملکرد در واحد سطح، توسعه سامانه‌های آبیاری نواری (تیپ)، تغییر آرایش کشت باهدف کاهش مصرف آب و مدیریت بهینه مصرف آب باید در اولویت برنامه‌ریزی چغندرکاران قرار گیرد.

میانگین عملکرد چغندرقند در کشور ۵۵.۵ تن در هکتار و در آذربایجان‌غربی ۶۳تن در هکتار است که نشان‌دهنده برتری این استان در تولید این محصول راهبردی است.