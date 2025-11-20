پخش زنده
فرماندار یزد: توسعه و تجهیز نمازخانه مدارس و همچنین تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات مدارس اوقافی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، آقایی گفت: در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان یزد، دو مصوبه مهم در حوزه ارتقای فضاهای آموزشی و پرورشی تصویب شده است؛ مصوباتی که به گفته وی میتواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زیرساختهای مدارس و حل مشکلات حقوقی مدارس مستقر در اراضی اوقافی داشته باشد.
آقایی فرماندار با اشاره به جزئیات این نشست گفت: در بخش نخست، موضوع تجهیز و توسعه نمازخانههای مدارس مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با تأمین اعتبارات لازم، کیفیت این فضاها مطابق استانداردهای مورد نظر ارتقا یابد.
وی در ادامه به موضوع ساماندهی مدارس واقع در اراضی اوقافی اشاره کرد و افزود: برای رسیدگی تخصصی به چالشهای موجود، کارگروه ویژهای تشکیل میشود تا موضوعات مربوط به سند اعیانی و عرصه این مدارس را با همکاری دستگاههای مرتبط پیگیری و حلوفصل کند.
آقایی تأکید کرد: هدف ما دست یافتن به راهکار نهایی و مطمئن برای رفع موانع حقوقی این مدارس و ایجاد شرایط پایدار برای ارائه خدمات آموزشی است.