تیم رسانه‌ای استان ایلام توانست برای دومین سال متوالی در رقابت‌های «جام رسانه‌ای امید» بدرخشد و رتبه سوم کشور را به دست آورد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «جواد نظری»رئیس بسیج رسانه استان و سرپرست تیم رسانه‌ای ایلام اظهار داشت: تیم هفت‌نفره استان توانست در دومین دوره رقابت‌های «جام رسانه‌ای امید» بار دیگر عنوان سوم کشور را کسب کند.

وی با اشاره به ترکیب تیم اعزامی افزود: سید حرمت‌اله موسوی‌مقدم، سودابه خانی، سیده‌زهرا موسوی، سمیه محمدی، فرشته قاسمیان، مریم چراغیان و یسنا ساده‌میری «نماینده بسیج سازندگی» اعضای تیم ایلام در این دوره از رقابت‌ها بودند.

نظری بیان کرد: این رقابت‌ها طی روز‌های ۲۷ و ۲۸ آبان در تهران و با حضور رسانه‌های مطرح کشور در فضایی بسیار رقابتی برگزار شد و تیم ایلام با همراهی و پشتیبانی رسانه‌های استانی در حوزه انتشار و پوشش خبری توانست جایگاه سوم را در میان رسانه‌های بزرگ ملی از آن خود کند.

به گفته رئیس بسیج رسانه استان و سرپرست تیم رسانه‌ای ایلام، تیم رسانه‌ای ایلام در بخش انتشار نیز به صورت مشترک با استان اصفهان مقام سوم را کسب کرده است.

دومین دوره رویداد بین‌المللی «جام امید» با حضور ۷۰۰ خبرنگار داخلی از ۳۲ استان و ۴۵ خبرنگار خارجی از ۱۳ کشور برگزار شد.