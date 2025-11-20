رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: سه هزار و ۵۰۰ مرکز مشاوره بهزیستی در کشور با هدف ارتقای سلامت روان و حمایت از خانواده‌ها فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛جواد حسینی امروز پنجشنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت و خانواده اسفراین گفت: این مراکز با ارایه خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد و پیشگیری از مشکلات روانی ایفا می‌کنند.

وی افزود: ۵۵۰ متخصص روانشناسی نیز با خط ۱۴۸۰ خدمات رایگان سلامت روان به جامعه هدف ارایه می‌دهند.

حسینی در خصوص اجرای طرح «سلامت محله محور» گفت: این طرح با هدف شناسایی وضعیت اجتماعی محله، استعدادیابی افراد، توانمند سازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرا می‌شود و اسفراین به عنوان اولین شهرستان استان برای این طرح انتخاب شده است.

رییس سازمان بهزیستی افزود: برنامه‌های این طرح شامل غربالگری دانش‌آموزان ۱۳ تا ۱۹ سال، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با استعداد‌های افراد و ایجاد پاتوق مهر برای سالمندان است.

حسینی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح با همکاری وزارت آموزش و پرورش و در ساعات غیردرسی خواهد بود.

رییس سازمان بهزیستی کشور خانواده را بهترین ظرفیت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: ازدواج از راه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و در همین راستا ۵۰ درصد از ازدواج‌های سال ۱۴۰۴ جامعه هدف در اسفراین با تامین جهیزیه حمایت خواهند شد.

وی خاطرنشان ادامه داد: همچنین همه زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری ۲ شهرستان اسفراین و بام و صفی‌آباد زیرپوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت و ۵۰ نفر از آنان برای ارتقای اشتغال به تجهیزات مدرن خیاطی و آموزش‌های مرتبط مجهز خواهند شد.

حسینی تصریح کرد: تمامی اقدامات با هدف توانمندسازی جامعه هدف، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی در اسفراین انجام می‌شود و تعهد کامل برای اجرای برنامه‌ها وجود دارد.