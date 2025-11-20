تئاتر باید برای تاب‌آوری جامعه فعال شود و قهرمانان ایران، تاریخ و هویت ملی را به نمایش بگذارند.

نقش تئاتر در تاب‌آوری جامعه و نمایش تاریخ و هویت ملی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه در اختتامیه سی و پنجمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی (رضوان) که در مشهد برگزار شد، افزود: هنر‌های نمایشی می‌توانند در بالا بردن تاب آوری مردم موثر باشند و یکی از ویژگی‌های جشنواره‌های هنری موفق، این است که به مخاطب خود تاب آوری می‌دهند.

دکتر محمدمهدی احمدی بیان کرد: شاهنامه فردوسی و متون ایرانی مقولاتی هستند که در تاب آوری جامعه موثر هستند و نمایش می‌تواند قهرمانان تاریخ و چگونگی عبور آنان از مراحل سخت و دشوار را به جامعه معرفی و منتقل کند.

او ادامه داد: خروجی یک جشنواره تئاتر استانی موفق از سه ویژگی شامل شناسایی ظرفیت‌ها و استعداد‌های درخشان، ایجاد تاب‌آوری در جامعه و انتقال این موضوع که ایران تنها تهران نیست، بلکه تمام کشور و سایر استان‌های ایران است، تشکیل شده است.

مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: باید به واسطه برگزاری جشنواره تئاتر استانی، ظرفیت‌های حوزه هنری و نمایشی و استعداد‌های درخشان استان شناخته شود و برای آن برنامه ریزی مبتنی بر توانمندی آن حوزه صورت گیرد.

احمدی با اشاره به شعار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که جشنواره باید منتقل کننده این باشد که ایران تهران نیست بلکه همه کشور و استان‌ها است، افزود: یکی از علل مهاجرت هنرمندان از سایر استان‌ها به تهران این است که استعداد و ظرفیت آنها در استان خود به خوبی دیده نمی‌شوند و برای اثبات استعداد خود به تهران مهاجرت می‌کنند.

سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: ما در سایر استان‌ها هنرمندانی داریم که نمونه آن را در تهران نداریم، لذا باید همان‌قدر که به هنرمندان تهران توجه می‌شود به هنرمندان سایر استان‌ها نیز توجه کرد و در جشنواره‌های بین‌المللی هم از ظرفیت هنرمندان تمام استان‌ها بهره جست.

این مسئول ادامه داد: مشهد در حوزه تئاتر سابقه طولانی دارد و تئاتر این کلانشهر بسیار قوی است و در جشنواره تئاتر استانی امسال مشارکت هنرمندان استان خراسان رضوی و مشهد بسیار بالا بود.

سالن اصلی تئاتر شهر، برند و نماد توان یک استان است

سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در کشور هشت سالن اصلی تئاتر شهر فعال است، عنوان کرد: سالن اصلی تئاتر شهر، برند و نماد توان یک استان است و اداره کل هنر‌های نمایشی کشور باید به این حوزه توجه کند؛ چرا که اگر برند استان بشکند تئاتر نمی‌تواند خود را نشان دهد.

احمدی با تاکید بر اینکه در سالن اصلی تئاتر شهر باید به دو اصل مهم شامل زیبایی فضای سالن اصلی و اجرای تئاتر‌های قوی در این سالن‌ها توجه کرد، افزود: تئاتر شهر باید رزومه یک هنرمند باشد؛ بنابراین از اجرای نمایش‌های ضعیف در این سال‌ها باید پرهیز کرد.

وی گفت: ما آمادگی همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی را برای حل مشکلات موجود سالن اصلی تئاتر شهر مشهد داریم.

جریان تئاتر در خراسان رضوی فعال است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این مراسم تصریح کرد: جریان تئاتر خراسان با کل کشور متفاوت است و با وجود مشکلات بسیار و فقدان بودجه و امکانات در این استان فعال است.

حسین مسگرانی افزود: تئاتر است که به جامعه ما امید می‌بخشد و اگر تئاتر ما سرزنده نباشد اشکالات جامعه دیده نمی‌شود و حقوق شهروندی رعایت نمی‌شود و ایران به درستی معرفی نخواهد شد.

وی ادامه داد: هنر والای تئاتر می‌تواند به وحدت و انسجام بین تمام اقشار توجه کند و ارزش‌های اخلاقی و انسانی را مورد توجه قرار می‌دهد.

این مسئول با اشاره به اهمیت نقش تئاتر شهر در توسعه فرهنگ خواستار تخصصی بودجه و اعتبار برای تئاتر شهر‌ها و به ویژه شهر مشهد شد.

راه یافتن ۲۶ گروه به مرحله نهایی بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای

دبیر جشنواره سی و پنجمین تئاتر استان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: ۱۲۰ گروه در مرحله بازبینی سی و پنجمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی بررسی شد که از این تعداد، ۲۶ گروه به مرحله نهایی بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای این جشنواره راه یافتند.

محمد حسن زاده افزود: از این تعداد ۱۳ اثر مربوط به مرحله نهایی بخش خیابانی و ۱۳ اثر مربوط به بخش نهایی صحنه‌ای است.

وی ادامه داد: این آثار در تاریخ‌های ۲۵ تا ۲۹ آبان ماه در پردیس جدید تئاتر آکتور، سالن حوزه هنری و سالن اصلی تئاتر شهر در مشهد، در ساعات ۱۶، ۱۸ و ۲۰ هر شب به صورت هر روز دو نمایش اجرا شدند.

دبیر جشنواره سی و پنجمین تئاتر استان خراسان رضوی با بیان این که بودجه کنونی جشنواره‌های تئاتر استانی کفاف چاپ پوستر جشنواره را هم ندارد، افزود: هنرمندان ما در سالن‌های فرسوده که نیاز به بازسازی دارد، کار می‌کنند.

حسن زاده خواستار رایزنی با دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بودجه تئاتر کشور و استان شد.

سی و پنجمین تئاتر خراسان رضوی (رضوان) امروز (۲۹ آبان ماه) با معرفی برگزیدگان این جشنواره به کار خود پایان داد.