معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت: اقدامات لازم برای راه‌اندازی موزه بانک در آینده نزدیک در ارومیه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در راستای ایجاد موزه بانک در بنای تاریخی خانه اربابی دیزج سیاوش ، جلسه کارشناسی، در معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی در ارتباط با مصوبات این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه عملیات مرمتی این بنای تاریخی به اتمام رسیده و بانک نیز اشیاء را جمع‌بندی کرده است برای راه‌اندازی موزه بانک قرار شد که عملیات اجرایی آن تسریع یابد.

داوود فرازی افزود: با هدف تکمیل اشیای موزه، از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی، مکاتبه‌ای با کمسیون هماهنگی امور بانک‌های استان مبنی بر ارائه اقلام سایر بانک‌ها به این موزه، با تاکید بر اختصاص ویترین ویژه به هر بانک انجام می‌شود.

او ادامه داد: مقرر شده است بنیاد ایران‌شناسی شعبه استان نیز برخی از تصاویر مهم اعم از ضرب سکه، تاریخ ارومیه و استان، مشاهیر و ... در اختیار قرار دهد تا به‌صورت تخته شاسی در موزه بانک استفاده شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: فراخوان عمومی نیز در رسانه و شبکه‌های مجازی برای جمع‌آوری اقلام بانکی در اختیار عموم از سوی بانک و اداره‌کل اعلام می‌شود.