پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: یکی از اقدامهای مهم و نوآورانه برای توسعه گردشگری معرفی و توسعه پروژههای نوین مانند مسیرهای ترابری و تفریحی جدید است که توسعه آنها امنیت، راحتی و جذابیت سفر را افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین گروسی، با اشاره به اهمیت چشمگیر توسعه گردشگری در این منطقه اظهار کرد: بهرهبرداری فعال از ظرفیتهای گسترده طبیعی، فرهنگی و تاریخی منطقه، کلید اصلی توسعه پایدار و رونق اقتصادی در منطقه آزاد ماکو است، این منطقه با در دست داشتن منابع غنی در حوزه جاذبههای طبیعی، مواهب زمینشناسی و میراثفرهنگی و تاریخی، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد که نیازمند برنامهریزی منسجم و سرمایهگذاری مناسب است.
او با بیان اینکه در حال حاضر اقدامها و پروژههای استراتژیکی در مسیر تبدیل منطقه آزاد ماکو به یک مقصد گردشگری برجسته در حال اجراست، افزود: یکی از اقدامهای مهم و نوآورانه، معرفی و توسعه پروژههای نوین مانند مسیرهای ترابری و تفریحی جدید است که توسعه آنها امنیت، راحتی و جذابیت سفر را افزایش میدهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو ادامه داد: نمونه بارز این اقدامات، پروژه زیپلاین روستای کوسج است که با سرمایهگذاری بیش از هزار میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی، در مرحله نهایی قرار داشته و در آینده نزدیک میزبان گردشگران خواهد بود، این پروژه در کنار جذابیتهای دیگر، به عنوان نماد توسعه گردشگری منطقه محسوب میشود و میتواند نقش بزرگی در جذب گردشگرهای بینالمللی و داخلی ایفا کند.
گروسی تصریح کرد: در کنار این پروژه، برنامهریزی شده است که فضای اطراف این مجموعه با توسعه امکانات تفریحی، اقامتی و فرهنگی، تبدیل به یک مرکز توریستی چندوجهی شود، از جمله، ایجاد مسیرهای پیادهروی منطبق با محیطزیست، پارکهای طبیعی و فضاهای فرهنگی و هنری در اطراف، جزو اولویتهای ما هستند.
او اظهار کرد: اهتمام ویژهای در توسعه زیرساختهای مدرن برای اقامت و تفریح برقرار است که از آن جمله میتوان به احداث هتلها، کلبههای اقامتی، رستورانها و کافیشاپهای مدرن، اشاره کرد و هدف ما این است که گردشگران به راحتی و با امکانات مطلوب به منطقه سفر کنند و احساس راحتی و رضایت کامل داشته باشند.
او اضافه کرد: علاوه بر زیرساختها، برگزاری جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی، هنری و ورزشی در فصلهای مختلف سال، پیوند ما با گردشگر را تقویت میکند و باعث میشود منطقه آزاد ماکو بهعنوان یکی از پایتختهای گردشگری منطقه شمالغرب کشور شناخته شود، این رویدادها، فرصت مناسبی برای نشان دادن میراثفرهنگی، هنرهای دستی و محصولات بومی منطقه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: در مسیر توسعه گردشگری، برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر، از فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران منطقه حمایت و تسهیل میکنیم، این امر سبب شده است که مجموعهای از طرحها و پروژههای نوآورانه در حوزه اقامت، گردشگری ماحصل همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی باشد، تمرکز ما بر توسعه گردشگری سبز، گردشگری فرهنگی و گردشگری ماجراجویی است تا تنوع و جذابیت منطقه افزایش یابد.
گروسی گفت: باور دارم که با همکاری میان سازمان، فعالان اقتصادی و مردم منطقه، ما میتوانیم ماکو را به یکی از مقاصد گردشگری برجسته شمالغرب کشور بدل کنیم، توسعه زیرساختهای پایدار، برگزاری رویدادهای بینالمللی، ارتقای خدمات و حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی، برنامههای صرفاً کوتاهمدت نیستند، بلکه برای ایجاد آیندهای درخشان و ماندگار هستند.