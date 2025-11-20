بخشدار خضرآباد: شش سامانه کنترل سرعت در محور یزد – خضرآباد به‌روزرسانی شد و تخلفات رانندگان از این پس با محاسبه سرعت میانگین بین دوربین‌ها ثبت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، احرامیان پور از به‌روزرسانی کامل شش دستگاه سامانه کنترل سرعت در مسیر یزد – خضرآباد – کذاب خبر داد و از رانندگان خواست در این محور تنها با سرعت مجاز تردد کرده و تمامی سرنشینان خودرو نیز از کمربند ایمنی استفاده کنند.

احرامیان‌پور با تشریح نحوه عملکرد سامانه‌های جدید گفت: این دوربین‌ها سرعت میانگین خودرو را بر اساس فاصله زمانی عبور از دو دوربین محاسبه می‌کنند و کاهش لحظه‌ای سرعت در مقابل دوربین‌ها مانع ثبت تخلف نخواهد شد.

وی افزود: هدف از این اقدام، ارتقای ایمنی محور و کاهش حوادث رانندگی است و رانندگان باید توجه داشته باشند که سرعت مجاز در این مسیر در روز ۸۵ کیلومتر و در شب ۷۵ کیلومتر تعیین شده است.

بخشدار خضرآباد در پایان بر ضرورت رعایت قوانین توسط رانندگان عبوری تأکید کرد و گفت ایمنی سفر تنها با رعایت سرعت مجاز و استفاده از کمربند ایمنی محقق می‌شود.