به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارشناسی بررسی اقدامات لازم برای راه‌اندازی موزه علوم زمین، امروز در در محل اتاق معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی در این ارتباط اظهار کرد: برای تشکیل موزه علوم زمین در وهله نخست، مقرر شده است شرایط لازم با حضور کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور مورد بررسی قرار بگیرد.

داوود فرازی افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، راه‌اندازی موزه علوم زمین تا پایان سال جاری در ارومیه انجام خواهد شد.