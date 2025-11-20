پخش زنده
جلسه بررسی امکان راهاندازی موزه علوم زمین در ارومیه با حضور کارشناسان مربوطه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارشناسی بررسی اقدامات لازم برای راهاندازی موزه علوم زمین، امروز در در محل اتاق معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی برگزار شد.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی در این ارتباط اظهار کرد: برای تشکیل موزه علوم زمین در وهله نخست، مقرر شده است شرایط لازم با حضور کارشناسان سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور مورد بررسی قرار بگیرد.
داوود فرازی افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، راهاندازی موزه علوم زمین تا پایان سال جاری در ارومیه انجام خواهد شد.