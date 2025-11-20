پخش زنده
برخورد دو قطار در جمهوری چک سبب زخمی شدن شماری از مسافران شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، مقامات و رسانههای محلی گزارش دادند دو قطار مسافربری در جمهوری چک روز پنجشنبه با هم برخورد کردند و حداقل پنج نفر به شدت و ۴۰ نفر دیگر به طور سطحی مجروح شدند.
خدمات امداد و نجات آتش نشانی اعلام کرد این تصادف در منطقهای در حدود ۱۳۲ کیلومتری جنوب پراگ رخ داده است. به گفته این سازمان، همه مسافران هر دو قطار تخلیه شدند.
سخنگوی یک بیمارستان منطقهای به خبرگزاری محلی CTK گفت پنج نفر با جراحات جدی در بیمارستان بستری شدهاند و وضعیت سلامتی خوبی ندارند. مارتین کوپکا، وزیر حمل و نقل جمهوری چک، در مصاحبه با رسانهها گفت علت این تصادف در دست بررسی است، اما اطلاعات اولیه نشان میدهد که یکی از قطارها احتمالاً از یک سیگنال در موقعیت توقف عبور کرده است.