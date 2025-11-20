پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از شناسایی و دستگیری یک نفر شکارچی متخلف پیش از اقدام به شکار در اراضی روستای باغلوجه خبر داد.
جواد اصلانی بیان کرد: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و کنترل، به دو شکارچی مشکوک شده و پس از تعقیب، یکی از آنان را در ارتفاعات باغلوجه دستگیر کردند. از این فرد یک قبضه اسلحه شکاری تهلول مجاز بههمراه تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.
وی افزود: متهم دوم که احتمال حمل ادوات شکار را داشت، با موتورسیکلت از محل متواری شد و دستگیری او امکانپذیر نشد. این افراد با قصد شکار کبک و سایر گونههای حیاتوحش وارد منطقه شده بودند.
اصلانی تأکید کرد: در سال جاری تاکنون هیچگونه پروانه شکار پرنده یا مجوز صید ماهی در رودخانهها صادر نشده است؛ بنابراین هرگونه اقدام به شکار یا صید، مصداق تخلف بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.
وی گفت: پرونده فرد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.