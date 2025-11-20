به گزارش خبرگزاری صداوسیما امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در حاشیه این بازدید با آخرین دستاورد‌ها و توانمندی‌های سازمان هواشناسی کشور در پایش، پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا آشنا شد.

سحر تاج‌بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور و جمعی از مدیران ارشد سازمان هواشناسی کشور در غرفه سازمان پذیرای وزیر دفاع شدند.

سرتیپ دوم مجید فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، وزیر دفاع را در این بازدید همراهی کرد.

پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران ژئو و بیست و نهمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی ژئوماتیک امروز فعالیتش را آغاز کرد و تا دوم آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران دایر است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مراجعه به آدرس اینترنتی این نمایشگاه به نشانی https://irangeoshow.com/ مراجعه کنند.

این نمایشگاه هر روز از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در سالن‌های هفت و ۲۷ نمایشگاه‌های دائمی تهران فعال است.