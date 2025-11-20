\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u0648 \u0639\u0634\u0642 \u0628\u0647 \u0627\u0647\u0644\u200c\u0628\u06cc\u062a (\u0639) \u062f\u0631 \u0647\u0631 \u0642\u062f\u0645 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u06af\u0631 \u0634\u0648\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u062f\u06cc\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u06af\u0631\u062f\u062f.\n\n\n