تولیت مسجد مقدس جمکران در دیدار جمعی از حافظان نوجوان قرآن کریم با تاکید بر اهمیت پایبندی به برنامه‌های قرآنی گفت: شرط اصلی حفظ قرآن، داشتن تقوا و رنگ خدا گرفتن است.

شرط اصلی حفظ قرآن، داشتن تقوا و رنگ خدا گرفتن است

شرط اصلی حفظ قرآن، داشتن تقوا و رنگ خدا گرفتن است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد در دیدار حافظان نوجوان موسسه قرآنی بیت الاحزان، با اشاره به خاطراتی از آیت‌الله خزعلی و آیت‌الله ری‌شهری، بر اهمیت پایبندی آنان به برنامه‌های قرآنی در اوج مسئولیت‌های سنگین تأکید وگفت: در زندگی برخی بزرگان دیدیم که علیرغم مسئولیت‌های مهم و مشغله فراوان؛ تلاوت روزانۀ قرآن کریم را ترک نمی‌کردند.

وی با تاکید بر اینکه شرط نخست حفظ واقعی قرآن داشتن تقوا و رنگ خدا گرفتن است گفت: اگر انسان رنگ خدا بگیرد ارزش وجودی‌اش با همۀ انسان‌های روی زمین برابری می‌کند و شما عزیزان نوجوان باید تلاش کنید حفظ قرآن تنها در ظاهر نباشدبلکه با روح و عملتان گره بخورد.

در ادامه این دیدار، چند تن از حافظان نوجوان به اجرای برنامه حفظ در حضور تولیت مسجد مقدس جمکران پرداختند.