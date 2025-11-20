پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط از تداوم گشتهای مشترک با اداره دامپزشکی و شبکه بهداشت این شهرستان با هدف پایش و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان خبر داد.
وحید کاظمی اظهار کرد: این گشتها بهطور مستمر در زیستگاههای آبی از جمله رودخانه زنگمار، انهار منشعب از آن، تالاب غلام بامیه و سایر مناطق تحت مدیریت شهرستان انجام میشود.
وی با بیان اینکه شناسایی بهموقع کانونهای احتمالی بیماری در حیاتوحش، نقش اساسی در مهار و کنترل آن دارد، افزود: تاکنون هیچ موردی از ابتلای پرندگان وحشی یا طیور به آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان در زیستگاههای آبی شهرستان شوط مشاهده یا گزارش نشده است.
کاظمی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوط با همکاری دستگاههای مسئول، پایش و کنترل بیماریهای حیاتوحش را با جدیت ادامه خواهد داد.