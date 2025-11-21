پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: پروژه تکمیل مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب شهر بجنورد با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست و هماکنون ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با بهرهبرداری از این مدول، روزانه ۱۸ هزار و ۵۰۰ مترمکعب به ظرفیت تصفیه فاضلاب شهر افزوده میشود.
در حال حاضر به دلیل تکمیل ظرفیت تصفیهخانه، امکان نصب انشعابات جدید وجود ندارد؛ اما با پایان مدول دوم، تمامی مشترکان شهر بجنورد میتوانند از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهرهمند شوند.