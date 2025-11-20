به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مسئول خواهران جبهه فرهنگی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از شهدای ما در جنگ ۱۲ روزه، دختر بودند گفت: برنامه ریزی کردیم تا قصه این دختران به گوش جامعه، به ویژه نوجوانان برسد، اما بهترین راوی برای این قصه، خودِ هم‌نسلان آنهاست.

خانم جوادی افزود: رویکرد اصلی پویش بر مشارکت مستقیم دانش‌آموزان استوار است. ما به جای روایت از بالا، از خودِ دانش‌آموزان خواستیم که داوطلب شوند. دخترانی که داوطلب شدند، در مراسم افتتاحیه حضور یافته و تحت آموزش‌های تخصصی روایتگری قرار گرفتند تا بتوانند با زبان و درک خود، داستان شهدا را منتقل کنند.

وی اظهار داشت: این راویان نوجوان، بسته‌های محتوایی شامل عکس، جزوه و روایت‌های مستند از دختران شهید دریافت کرده‌اند که باید آنها را در محیط مدرسه نصب کرده و سر صف برای همکلاسی‌های خود توضیح دهند.

خانم جوادی گفت: دختران راوی یک ماه فرصت دارند تا روایتگری‌های خود را در مدارس انجام دهند. پس از این بازه، لازم است مستندات (عکس و فیلم) اجرای خود را ارسال کنند و در پایان به ۱۰ نفر از راویان برگزیده در مراسم اختتامیه جوایزی اهدا خواهد شد.