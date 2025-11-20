با هدف بهره مندی مؤدیان از مزایای بخشودگی جرایم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی آذربایجان غربی در روز جمعه مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ دایر و آماده ارائه خدمات هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برای بهره مندی از مزایای بخشودگی جرایم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در روز جمعه مورخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ دایر و آماده ارائه خدمات به مؤدیان محترم هستند.

با توجه به دستورالعمل تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، مؤدیانی که مانده اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش خود را تا ۳۰ آبان سال جاری پرداخت نمایند، از حداکثر مزایای بخشودگی جرایم بهره‌مند می‌شوند.

برابر هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، سیستم ساتنا تا ساعت ۱۷ روز پنجشنبه مورخ ۲۹ آبان ماه و سامانه پل (پرداخت لحظه‌ای) در تمام ساعات شبانه روز بدون محدودیت برای حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک مرکزی فعال است.