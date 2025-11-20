پخش زنده
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندارآذربایجانغربی از روند اجرای پروژههای عمرانی شهرستان بوکان بازدید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار آذربایجانغربی در سفر به بوکان از پروژههای عمرانی مهم این شهرستان شامل تعریض و بهسازی محور میاندوآب - بوکان، اجرای کنارگذر بوکان و نیز پروژههای شهرداری بازدید کرد.
یاسر رهبردین، در حاشیه این بازدیدها ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای خدماترسان و دستگاه قضایی گفت: بخش مهمی از این پروژهها تا پایان سال تکمیل شده و با جابهجایی صنوف آلاینده، تحولی قابل توجه در سیمای شهری بوکان رقم خواهد خورد.
رهبردین افزود: با تکمیل این پروژهها، ایمنی تردد در محور اصلی افزایش یافته و بار ترافیک شهری بهطور محسوسی کاهش مییابد.
در این بازدیدها روند احداث دو پل ۱۰۰ متری بر روی سیمینهرود، ساختمان پنجطبقه جدید شهرداری و همچنین مجتمع خرید و فروش و تعمیرگاههای متمرکز خودرو بررسی شد.