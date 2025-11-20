پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سردشت از بازدید و پایش میدانی تصفیهخانه فاضلاب شهری سردشت با همکاری آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.
هادی احمدپورافزود: در این بازدید، کارشناس نمونهبردار آزمایشگاه معتمد از پساب نهایی خروجی تصفیهخانه نمونهبرداری کرد و کارشناس محیط زیست شهرستان نیز بر روند نمونهبرداری و فرآیند خوداظهاری واحد نظارت داشت.
وی بیان کرد: نتایج آنالیز پس از تکمیل، توسط آزمایشگاه معتمد در سامانه جامع محیط زیست انسانی بارگذاری خواهد شد تا مراحل بررسی و ارزیابی بر اساس ضوابط قانونی طی شود.
احمدپور تأکید کرد:پایش مستمر عملکرد تصفیهخانهها و کنترل کیفیت پساب خروجی، از اقدامات کلیدی در حفاظت از منابع آب و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی در شهرستان سردشت است.