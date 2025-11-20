پخش زنده
دفتر اطلاع رسانی اسرا در بیانیهای مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی حقوق کودک از تمام آزادگان جهان خواست که از کودکان اسیر حمایت و برای آزادی و حفاظت از آنان تلاش کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری شهاب، است دفتر اعلام کرد: امسال روز جهانی حقوق کودک در حالی فرا میرسد که کودکان فلسطین با تشدید تنش بیسابقه اشغالگران مواجه هستند.
حدود ۳۵۰ کودک از جمله دو دختر در زندانهای رژیم اشغالگر محبوس هستند؛ آن هم در شرایطی که همه معیارهای بین المللی نقض و اشغالگران تخلفات زیادی از جمله شکنجه، گرسنگی دادن، بیتوجهی پزشکی، حبس دسته جمعی مرتکب میشوند و کودکان را از حقوق اساسی آنها محروم میکنند.
بازداشت اداری در حال افزایش است؛ شمار کودکانی که بدون هیچ پرونده رسمی یا اتهام مشخص در بازداشت به سر میبرند، از ۹۰ کودک گذشته و تمدیدهای پیاپی این وضعیت را به مجازاتی بی پایان تبدیل کرده است.
از آغاز جنگ تاکنون بیش از هزار و ۶۳۰ مورد بازداشت کودک در کرانه باختری ثبت شده است. افزون بر آن، دهها کودک از غزه بازداشت و با ناپدیدسازی و ممنوعیت ملاقات رو به رو شدهاند، بهطوری که شمار دقیق آنان نامشخص است.
این نقضها شامل جرائم پزشکی که به شهادت یک کودک اسیر بر اثر گرسنگی انجامید نیز میشود؛ افزون بر آن محاکمه در دادگاههای نظامی غیرقانونی، جلوگیری از درمان، و نگهداری طولانی مدت در شرایط بسیار سخت بدون غذا و بدون ارتباط با دنیای خارج هم شامل میشود.
آنچه کودکان فلسطینی تجربه میکنند جنایت جنگی است و نیازمند بازخواست اشغالگران و دعوت از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری برای اقدام فوری جهت توقف این نقضهاست.
این بیانیه از تمام آزادگان جهان خواست که از کودکان اسیر حمایت و برای آزادی و حفاظت از آنان تلاش کنند و به رنجهای روز افزون آنها پایان دهند.