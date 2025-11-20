استاندار گیلان گفت: پیشرفت فرهنگی و اجتماعی استان حاصل تلاش‌ها، فداکاری‌ها و حضور مؤثر بانوان گیلانی در عرصه‌های مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در مراسم تجلیل از جمعی از مادران نمونه گیلان در سالن اجتماعات مخابرات استان ، مادران را اساسی‌ترین عامل در شکل‌گیری جامعه‌ای پویا و اخلاق‌مدار دانست و گفت: مادران نخستین مدرسه و جایگاه برای تربیت نسل‌ها هستند و بخش مهمی از پیشرفت فرهنگی و اجتماعی گیلان و کشور مرهون تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ممتاز بانوان گیلانی ، افزود: مادران گیلانی در طول سالیان، چه در خانواده و چه در عرصه‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی، همواره حضوری مؤثر داشته‌اند و امروز شاهدیم که بسیاری از موفقیت‌های استان با مشارکت فعال آن ها رقم خورده است.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت حمایت از جایگاه مادری و توانمندسازی بانوان، گفت: توجه به ارتقای سطح رفاه، آموزش و سلامت زنان و مادران باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان باشد و مدیریت اجرایی گیلان خود را موظف می‌داند که در راستای تقویت نقش‌آفرینی مادران، زمینه‌های لازم را فراهم کند.

هادی حق‌‌شناس همچنین مادران نمونه را الگوهایی ارزشمند برای نسل جوان توصیف کرد و افزود: تجلیل از این بانوان فرهیخته، تجلیل از صبر، عشق، تربیت و انسان‌سازی است ، ارزش‌هایی که سرمایه اجتماعی استان به آن‌ها تکیه دارد.