به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بوکان از دستگیری یک صیاد غیرمجاز در جریان گشت و کنترل شبانه مأموران یگان حفاظت در حاشیه رودخانه زرینه‌رود خبر داد.

آوات بازیار گفت: مأموران در این عملیات موفق شدند ۵۰ قطعه ماهی رودخانه‌ای به‌همراه سه رشته تور و سایر ادوات صیادی کشف و ضبط کنند.

وی افزود: «پرونده این تخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.»

بازیار با اشاره به اهمیت رودخانه زرینه‌رود به‌عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند آبی منطقه، تأکید کرد: «صید غیرمجاز، ذخایر آبزی و تعادل اکولوژیک زیستگاه‌های رودخانه‌ای را تهدید می‌کند و به همین دلیل هرگونه فعالیت صیادی در این محدوده ممنوع است.»

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بوکان در خاطرنشان کرد: «پایش رودخانه‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.»

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.