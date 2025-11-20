جمعی از پزشکان بسیجی و خادمیاران رضوی تعلیم و تربیت شهید فخری زاده در قالب اردوی جهادی سلامت، خدمات درمانی و دارویی رایگان به مناطق کم برخوردار قم ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کانون تخصصی خدمت رضوی تعلیم و تربیت شهید فخری زاده، با هدف ارائه خدمات رایگان به مناطق کم برخوردار با حضور در مدرسه بینات ناحیه ۳ آموزش و پرورش، اردوی جهادی برپا کردنند.

عباسعلی اصحابی، مسئول کانون تعلیم و تربیت گفت: به همت کانون‌های خدمت رضوی و با همکاری اداره آموزش و پرورش، کانون‌های مختلف از جمله کانون سلامت، کانون تعلیم و تربیت، کانون مشاوره و کانون ورزش خدمات رایگان شامل ویزیت، توزیع داروی، مشاوره تربیتی، مشاوره حقوقی، تست ورزش و سایر فعالیت‌های فرهنگی به مراجعان ارائه شد.