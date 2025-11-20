در پی ابراز نگرانی رژیم صهیونیستی از تاثیر منفی قرارداد عربستان سعودی با ترامپ برای خرید جنگنده پیشرفته اف-۳۵ مسئولان آمریکایی و کارشناسان دفاعی به رویترز گفتند، جنگنده‌های اف-۳۵‌ی که به سعودی‌ها فروخته می‌شود در حد جنگنده‌هایی که در اختیار رژیم صهیونیستی است، پیشرفته نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی تایمز اسرائیل، این مسئولان دفاعی به رویترز گفتند، چون هواپیما‌ها بر اساس نیاز کشور‌ها سفارشی سازی می‌شود، برخی سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته و تجهیزاتی که در هواپیما‌های ناوگان اسرائیل تعبیه شده است، در جت‌هایی که تحویل ریاض می‌شود، وجود ندارد. افزون بر این در حالی که اسرائیل دو اسکادران اف-۳۵ دارد و هواپیما‌های لازم برای تشکیل اسکادران سوم را سفارش داده است، ناوگان اف-۳۵ سعودی به دو اسکادران محدود می‌شود. مقام‌های آمریکایی یاد شده خاطر نشان کردند در نهایت فروش هواپیما‌ها منوط به تصویب کنگره است. همزمان، یک مقام کاخ سفید چهارشنبه به اخبار کانال ۱۲ گفت دولت ترامپ درباره این توافق بیشتر با اسرائیل مذاکره خواهد کرد تا از متعادل بودن آن اطمینان حاصل شود.

همزمان کانال ۱۲ گزارش داد آمریکا مایل نیست آن طور که اسرائیل امید داشت، فروش اف-۳۵ به عربستان را به عادی سازی رابطه این کشور با اسرائیل مشروط کند. مقامات سعودی اعلام کردند این توافق ربطی به هیچ گونه تفاهم با اسرائیل ندارد. ریاض به عادی سازی رابطه با اسرائیل ابراز علاقه کرده است، اما مدت هاست شرط آن را انجام اقداماتی مشهود برای ایجاد کشور فلسطین عنوان کرده است.

در جریان دیدار روز سه شنبه بن سلمان با ترامپ دو کشور افزون بر دیگر توافقات بر سر فروش جت‌های اف-۳۵ به تفاهم رسیدند. بیانیه مشترک درباره انرژی هسته‌ای غیرنظامی و فروش حدود ۳۰۰ تانک از دیگر توافق‌های سلمان با ترامپ است. همچنین ترامپ اعلام کرد آمریکا عربستان سعودی را در زمره متحدان مهم غیر عضو ناتو خود قرار داده است. تنها ۱۹ کشور از جمله اسرائیل در این طبقه بندی قرار دارند.

پس از اعلان توافق آمریکا و عربستان سعودی، ارتش اسرائیل بیانیه رسمی به مقامات سیاسی اسرائیل ارائه کرد. در این بیانیه نیروی هوایی اسرائیل به فروش جنگنده‌های پیشرفته اف-۳۵ به عربستان سعودی صریحاً اعتراض کرده است.

حتی اگر قرار داد فروش نهایی شود، دست کم هفت سال تا تحویل نخستین هواپیما به عربستان زمان نیاز است و آن طور که کانال ۱۲ اذعان کرد، اسرائیل زمان کافی دارد تا درباره شرایط فروش هواپیما به عربستان چانه زنی کند.